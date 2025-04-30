شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل استاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة الأهلى استاد الكلية الحربية استعدادا لخوض مباراة بتروجت، والتى تجمعهما اليوم الأربعاء، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية في الدوري الممتاز.

لعب الفريقان 23 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود بتروجت للدوري العام موسم 2006-2007، كانت المباراة الأولى يوم 19 نوفمبر 2006، وانتهت بفوز الأهلي 4- 0، أحرز فلافيو امادو هدفين وهدف لكل من عماد متعب ومحمد صديق، وآخر مباراة في 6 فبراير 2025، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي جراديشار وإمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 18 مباراة، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 49 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر أربعة مرات مواسم 2006-2007، 2008-2009، 2013-2014، 2018-2019.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد خمسة أهداف، ثم وليد سليمان وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهما، ثم فلافيو أمادو ومحمد أبو تريكة برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.