شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحسم اليوم مصير محمود زلاكة من مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة على ماهر، موقف محمود عبد الحفيظ زلاكة لاعب الفريق من مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

وتعرض محمود زلاكة لإصابة خلال مباراة فريقه أمام بتروجت، أبعدته عن التدريبات الأيام الماضية، ويحسم على ماهر قراره اليوم سواء بضمه لقائمة مباراة البنك من عدمه، وإن كان هناك صعوبة للحاقه بالمباراة.

ونجح فريق سيراميكا في الفوز علي نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد الفوز في المباراة التي خاضها.