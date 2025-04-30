شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سيد عيد أمام الأهلى قبل لقاء الليلة مع بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، تحديا جديدا عندما يواجه نظيره الأهلى على استاد الكلية الحربية فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".

أرقام سيد عيد أمام الأهلى

وتعد مباراة الليلة هى السابعة لسيد عيد أمام النادى الأهلى فى مشواره التدريبى، حيث سبق أن واجه الأهلى فى 6 مباريات مع النصر القاهرى وبتروجت، وخسرها جميعا، وسجل لاعبوه 3 أهداف فقط واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وطالب سيد عيد المدير الفنى لبتروجت لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب الليلة واستغلال الحالة المعنوية السيئة لنجوم المارد الأحمر بعد وداع اللقب الأفريقى.

تأتى مباراة الأهلى وبتروجت ضمن أهم المحطات فى الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، ونتيجتها ستكون مؤثرة فى مشوار كل فريق نحو تحقيق أهدافه، لذا يُتوقع حضور جماهيرى كبير وأداء قوى من الطرفين.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى المصرى ضد بيراميدز والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فيما خسر بتروجت من المصرى البورسعيدى برباعية دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة.

يدخل الأهلى اللقاء وهو فى المركز الثانى على جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل بتروجت المركز الثامن بعد أن ضمن البقاء رسميًا برصيد 25 نقطة حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها فى مباريات دور الحسم، مسجلا هدفين واستقبلت شباكه 5 أهداف، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلى يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، وبتروجت يأمل فى استكمال مشواره الجيد بعد الصعود إلى دورى الأضواء.