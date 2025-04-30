شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. تغير خارطة كرة أفريقيا يهدد أحلام غانا فى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تملك الكرة فى غانا سجلا متميز في بطولات الناشئين والشباب على المستويين القاري والعالمي، حيث حقق منتخب تحت 17 سنة لقبين في كأس العالم عامي 1991 و1995، كما كسر منتخب تحت 20 عاماً عناد المونديال لمنتخبات "القارة السمراء" عندما توج باللقب عام 2009 على حساب البرازيل في النسخة التي استضافتها مصر بعد أن خسر الرهان أمام العملاق اللاتيني ذاته عام 1993 وغريمه الأرجنتيني في 2001 وأصبح أول منتخب أفريقي يعتلي منصة التتويج.

أفريقياً وحسب تقرير نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أحرز منتخب غانا للشباب كأس أفريقيا تحت 20 سنة 4 مرات أعوام 1993، 1999، 2009، 2021 ليكون صاحب ثاني أفضل سجل بين كل منتخبات القارة مناصفة مع منتخب مصر في القائمة الذي يتربع منتخب نيجيريا في صدارتها برصيد 7 ألقاب.

بهذا السجل الرائع يخوض منتخب غانا النسخة الجديدة من كأس أفريقيا التي انطلقت في ضيافة مصر الأحد الماضي وتستمر حتى 18 مايو المقبل، يخوضها ضمن المجموعة الثالثة مع منتخب السنغال (حامل اللقب) والذي يصطدم به في الجولة الثانية بتاريخ 5 مايو على ملعب السويس الجديد، بعد أن يفتتح مشواره أمام منتخب الكونغو الديمقراطية قبلها بثلاثة أيام على نفس الملعب، ثم يواجه منتخب أفريقيا الوسطى في الجولة الثالثة بتاريخ الثامن من نفس الشهر على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

مشوار التأهل

خاض المنتخب الغاني تصفيات منطقة غرب أفريقيا (ب) التي أقيمت في ضيافة توجو خلال الفترة من 17 وحتى 30 أكتوبر 2024 مع 6 منتخبات أخرى، وتمكن من تصدر المجموعة الأولى بخمس نقاط من فوز وحيد على النيجر (2 – 0) وتعادلين مع بنين (2 – 2) وتوجو (1 – 1).

وبفضل هدف الموهوب جيري أفريي وآخر لزميله إسحق سيسيه أطاح بمنتخب كوت ديفوار في نصف النهائي (2 – 1) لكنه فرط في اللقب بعد خسارته أمام العملاق النيجيري بنفس النتيجة في المباراة النهائية وجاء الهدف بتوقيع أفريي الذي تربع في صدارة هدافي هذه التصفيات برصيد 5 أهداف.

ديزموند أوفي

تولى ديزموند أوفي قيادة منتخب غانا للشباب في 5 سبتمبر 2023 من أجل التحضير لتصفيات كأس أفريقيا للشباب بعد أن سبق له قيادة فريق لوسيتانو البرتغالي ثم فريق الشباب في أنتويرب البلجيكي كما عمل محللاً للأداء مع المنتخب الغاني الأول ومدرباً مساعداً مع منتخب الشباب خلال عامي 2022 و2023.

بعد التأهل خاض منتخب غانا بعض المباريات التجريبية تحضيراً للبطولة أبرزها أمام منتخب المغرب بالعاصمة الرباط خلال مارس الماضي وخسر مرتين (0 – 2) و (1 – 4) ثم حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع ودخل في معسكر بالعاصمة أكرا في الثامن من أبريل قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي تتكون من 25 لاعباً.

أبرز النجوم

كانت تصفيات غرب أفريقيا فرصة لاكتشاف موهبة مهاجم لوجو الإسباني جيري أفريي (18 سنة) حيث تألق وقاد بلاده للتأهل بتسجيله 5 أهداف تربع بها على رأس قائمة الهدافين ’ لكنه لن يكون الورقة الرابحة الوحيدة في صفوف عملاق الغرب الأفريقي ومديره الفني ديزموند أوفي الذي يعول أيضاً على بعض زملائه وفي مقدمتهم عزيز ميسباو مهاجم نادي دريمز الذي ينشط في الدوري المحلي والذي تألق أيضاً في التصفيات ووقع ثنائية في مرمى بنين في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات ’ بالإضافة لمدافع شرييف تيراسبول المولوفي نانا بواكي وجناح زولت وارجيم البلجيكي جوزيف أبوكو أغلى لاعبي الفريق بقيمة 900 مليون يورو.

4 مرات على منصات التتويج

عرف المنتخب الغاني الطريق لمنصة التتويج ببطولة كأس أفريقيا للشباب لأول مرة في النسخة الثانية عام 1993 في موريشيوس عندما تفوق على نظيره الكاميروني (2 – 0)، ثم أضاف اللقب الثاني بعدها بست سنوات عندما تغلب على منتخب نيجيريا (1 – 0) في النسخة التي استضافها على أرضه عام 1999.

ظل اللقب بعيداً عن قبضة "البلاك ستارز" 10 سنوات كاملة حتى تمكنوا من إحراز ثالث لقب لهم في رواندا 2009 عندما فازوا على المنتخب الكاميروني (2 – 0) وهي نفس السنة التي توجوا فيها بكأس العالم في القاهرة عندما تغلبوا على المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح، وفي موريتانيا قبل 4 سنوات كان اللقب الرابع بعد الفوز على منتخب أوغندا (2 – 0) أيضاً.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه فوزا مهما على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في افتتاح مشواره بالبطولة، أحرز هدف مصر محمد عبد الله في الدقيقة 62، ليتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب سيراليون في الوصافة بنفس زامبيا بنقطة واحدة.. وجنوب أفريقيا في المركز الخامس بدون نقاط.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.