شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس للشباب: الحظ أنصفنا.. ونسعى للاستفادة من إقامة البطولة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الحى سلطان المدير الفني لمنتخب تونس تحت 20 سنة إن الحظ أنصف منتخب بلاده الشاب بالدعوة للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة البطولة ونقلها إلى مصر.

وقال بن سلطان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب تونس الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة أمام نظيره النيجيري: "قدمنا أداءً جيدًا في التصفيات المؤهلة للبطولة، لكننا لم نتأهل، ثم أنصفنا الحظ بالمشاركة لتعويض كوت ديفوار بعد نقل البطولة إلى مصر، نخوض المنافسات برهان التتويج باللقب والتأهل لنهائيات كأس العالم".

وواصل المدير الفني للمنتخب التونسي تحت 20 سنة: "نسعى للاستفادة من إقامة البطولة في مصر، استنادًا إلى خبرات مصر الواسعة في تنظيم الأحداث الكبرى، وكذلك تشابه العادات والتقاليد بين مصر وتونس".

وأكمل سلطان: "المنتخب التونسي استعد جيدا لمواجهة نيجيريا، وتعرفنا على أبرز نقاط القوة والضعف الخاصة به، وندرك تمامًا أن المنتخب النيجيري يسعى لانطلاقة قوية في البطولة مثلنا".

بدوره قال وجدي العيساوي كابتن منتخب تونس تحت 20 سنة في المؤتمر الصحفي: "اللاعبون متحفزون، وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، لن ندخر جهدًا لتشريف الكرة التونسية".

ويلتقي منتخب الشباب، بقيادة أسامه نبيه، نظيره سيراليون اليوم في بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.