شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتخلف عن جلسة التحقيق الثالثة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تخلف أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك عن حضور جلسة التحقيق الثالثة، التى كان مقررا لها اليوم بمقر النادى بميت عقبة، على خلفية انقطاعه عن التدريبات خلال الأيام الماضية، وبالتحديد منذ 10 أبريل الجارى.

وأرسل الزمالك خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لإخطاره بالتغيب عن خوض التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجارى، إلا أن اللاعب تخلف عن الحضور اليوم مثلما تخلف عن جلسة التحقيق الأولى والثانية.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.

وتمسك نادى الزمالك أن يتم التحقيق مع زيزو داخل مقر النادى وفقاً للمواعيد التى يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق المقرر لها اليوم وذلك بعد الخطاب الذى تلقاه النادى من اتحاد الكرة والذى يفيد بطلب اللاعب التحقيق معه من قبل نادى الزمالك فى مقر اتحاد الكرة، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك بشكل قاطع.