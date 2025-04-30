شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة بتروجت بالدورى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة بتروجت والأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile"، للحكم محمد معروف.

يعاون الحكم محمد معروف كل من محمد مجدي سليمان كحكم مساعد أول، وعمر فتحي كحكم مساعد ثانٍ. بينما سيكون حسني سلطان هو الحكم الرابع في اللقاء، أما على صعيد تقنية الفيديو "VAR"، فسيتولى الحكم محمد الشناوي مسؤولية حكم الفيديو، وسيساعده شهاب راشد كحكم مساعد VAR.

أرقام الأهلى مع محمد معروف

سبق وأدار محمد معروف 24 مباراة للنادى الأهلى، منها 22 فى بطولة الدورى، فاز الأهلى فى 15 منها وخسر مباراتين وتعادل فى 5 مباريات، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر ، ومباراة بكأس السوبر وفاز بها الاهلى على سيراميكا بهدف دون رد .

جاءت الخسارة الأولى للأهلى مع صافرة محمد معروف ضد الاتحاد السكندرى بأربعة مقابل ثلاثة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى موسم 2018-2019.

احتسب محمد معروف 9 ركلات جزاء للنادى الأهلى ولم يطرد أى لاعب من قبل للأحمر، وأشهر البطاقة الصفراء 36 مرة للاعبين من الأهلى.

آخر مباراة أدارها محمد معروف للأهلى كانت أمام فاركو في الجولة التاسعة من دورى nile هذا الموسم، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 /1.