شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يطمئن على جاهزية سمير وعمر حسن لمواجهة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الطبى لمنتخب مصر للشباب على جاهزية الثنائى محمد سمير وعمر أسامة حسن للمشاركة فى مباراة اليوم أمام سيراليون فى أمم أفريقيا للشباب، بعد معاناتهم من كدمات قوية فى مباراة جنوب أفريقيا الأولى.

ويخضع مؤمن شريف لاعب المنتخب لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الدكتور محمد محروس أخصائى العلاج الطبيعى بعد إراحته وفقا للبروتوكول الطبى لحالات إصابات الرأس.

ويواجه المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره سيراليون على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

ونقل المنتخب معسكره من القاهرة إلى الإسماعيلية الاثنين الماضي، بعد أداء مباراة الافتتاح الأحد، والتى انتهت بفوزه على جنوب افريقيا بهدف نظيف سجله محمد عبد الله وهو الفوز الذى وضع الفراعنة فى صدارة المجموعة مبكرا برصيد 3 نقاط يليه سيراليون وزامبيا فى المركز الثاني ولكل منهما نقطة واحدة عقب تعادلهما فى الجولة الأولى التى شهدت راحة منتخب تنزانيا المتواجد فى نفس المجموعة.