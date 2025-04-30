شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: من حق زيزو طلب التحقيق تحت مظلة الاتحاد ورفض الزمالك لا يدينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري أن اللاعب أحمد سيد زيزو يمتلك الحق الكامل فى طلب إجراء التحقيق داخل مقر الاتحاد، باعتباره الجهة المنظمة، التى يُفصل تحت مظلتها النزاع بين اللاعب وناديه، سواء كان زيزو أو أي لاعب آخر.

وأوضح المصدر أن اللاعب بالفعل تقدم بطلب رسمى لحضور التحقيق داخل مقر الاتحاد، مشيرًا إلى أن هذا الطلب يُعد حقًا أصيلًا يكفله القانون واللوائح المنظمة لعلاقة اللاعبين بالأندية.

وفيما يتعلق برفض نادى الزمالك إجراء التحقيق داخل الاتحاد، قال المصدر إن من حق النادى رفض ذلك، إلا أن هذا لا يعنى أن اللاعب تهرّب من حضور التحقيق، موضحًا أن هذا سيتم توضيحه فى الحيثيات الخاصة بالنزاع القائم، والتى ستُعرض أمام الجهات المختصة لحسم الموقف.