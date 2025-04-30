شكرا لقرائتكم خبر عن الثنائية شعار آخر مواجهة جمعت بيراميدز وحرس الحدود قبل لقاء اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره بيراميدز بإستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

آخر مواجهة

ونجح حرس الحدود في الفوز على بيراميدز في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين، في الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

ويخوض الحرس المباراة بعد رحيل محمد يوسف المدير الفنى للفريق، إلى النادى الأهلى لتولى منصب المدير الرياضى بالقلعة الحمراء، مع اقتراب سامى قمصان من تولى المهمة الفنية للحرس.

في المقابل يخوض بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الصعود لنهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب أورلاندو الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين في نصف النهائي، وأصبح الفريق ينافس على 3 ألقاب هذا الموسم، بعد تأهله لنهائى كأس مصر، والمنافسة على بطولة الدورى بعد أن تصدر ترتيب فرق مرحلة التتويج.

ويدخل بيراميدز المباراة متصدرا جدول الدورى برصيد 44 نقطة، بعد أن خاض مباراتين حقق الفوز فهما، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد الخسارة في المواجهتين.