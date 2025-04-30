شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى فى الدورى قبل لقاء بتروجت الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، تحديا جديدا عندما يواجه نظيره بتروجت على استاد الكلية الحربية فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".



أرقام الاهلى فى الدورى

أرقام الأهلى فى الدورى قبل لقاء بتروجت

يدخل الأهلى اللقاء وهو فى المركز الثانى على جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل بتروجت المركز الثامن بعد أن ضمن البقاء رسميًا برصيد 25 نقطة حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها فى مباريات دور الحسم، مسجلا هدفين واستقبلت شباكه 5 أهداف، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلى يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، وبتروجت يأمل فى استكمال مشواره الجيد بعد الصعود إلى دورى الأضواء.

مواجهات الأهلى وبتروجيت

26 مباراة جمعت الأهلى مع بتروجت قبل لقاء الليلة بواقع 22 مباراة بالدوري و 4 لقاءات بكأس مصر وحقق المارد الأحمر 21 انتصارا وتعادل في 5 مواجهات ولم يعرف طعم الهزيمة أمام الفريق البترولى وسجل لاعبيه 54 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وانتهى آخر لقاء جمع الفريقين بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى بطولة الدوري.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى المصرى ضد بيراميدز والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فيما خسر بتروجت من المصرى البورسعيدى برباعية دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة.