شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص لأبطال التايكوندو بعد حصد 8 ميداليات بكأس رئيس الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أوفد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لفيف من قيادات الوزارة والاتحاد المصري للتايكوندو؛ لاستقبال بعثة المنتخب المصري للتايكوندو بمطار القاهرة الدولي، عقب عودتهم من إثيوبيا بعد مشاركتهم المشرفة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، حيث حصد خلالها الأبطال المصريون 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية، وسط منافسات قوية مع نخبة من المنتخبات الأفريقية والدولية.

وفى كلمته التى نقلها عنه قيادات الوزارة للاعبين، أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا الإنجاز الذى يؤكد تفوق الرياضة المصرية فى المحافل الدولية، مشيدًا بما قدمه أبطال التايكوندو من أداء مشرف يعكس جدية واستعداد اللاعبين والجهاز الفنى.

مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين، وتدعم أبطالها فى مختلف الألعاب لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات باسم مصر.