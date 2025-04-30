شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب غانا للشباب: مصر استحقت شرف تنظيم أمم أفريقيا وهدفنا المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ديزموند أوفى المدير الفنى لمنتخب غانا تحت 20 عاما أن مصر استحقت الحصول على شرف تنظيم منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عقب اعتذار كوت ديفوار عن استضافتها، لكونها دولة كروية رائدة، تمتلك مرافق رياضية عالية الجودة، معبرا عن تفاؤله بتحقيق "النجوم السوداء" لقب البطولة هذا العام وتحقيق إنجاز جديد فى القاهرة بهذه الفئة العمرية بعدما سبق وتوج المنتخب الغانى بكأس العالم للشباب بمصر عام 2009 كأول منتخب أفريقى يحقق هذا الإنجاز.

ويخوض منتخب غانا منافسات أمم أفريقيا للشباب التى بدأت الأحد الماضى وتتواصل حتى 18 مايو المقبل، فى المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى.

وأجرى ديزموند أوفى حوارا مع الموقع الرسمى للاتحاد المصرى قبل انطلاق منافسات كأس الأمم، وإلى نص الحوار..

كيف رأيت منح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) حق استضافة منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا فى مصر؟

مصر دولة كروية رائدة، تمتلك مرافق رياضية عالية الجودة استحقت من خلالها الحصول على شرف تنظيم البطولة الأفريقية، لذا كنا متفائلين بالذهاب إلى هناك وإظهار مواهبنا الرائعة.

ما رأيك فى المجموعة الثالثة التى يلعب فيها المنتخب الغاني؟

جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال عملاقان فى أفريقيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى قوة صاعدة، لذا فهى مجموعة مثيرة للاهتمام.. ومبارياتنا فى هذه المجموعة ستكون صعبة.

ما فرص وطموحات المنتخب الغانى فى هذه النسخة من البطولة؟

كتيبة "البلاك ستارز" ستبذل قصارى جهدها للتأهل لكأس العالم تشيلى 2025.. وبالنسبة لنا، سنركز على المباريات القادمة سعيا نحو التأهل إلى المرحلة التالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر.

ما الفرق التى تتوقع صعودها للدور الثانى بالبطولة؟

فى الواقع، لا توجد مباريات سهلة فى أفريقيا الآن، لذا لن يكون أى من الفرق سهلًا فى المجموعات الثلاث، وعليه من الصعب التكهن مبكرا بأسماء المنتخبات صاحبة الحظ الأوفر للعبور إلى الدور الثانى بهذه النسخة من المسابقة القارية.

من وجهة نظرك ما هى المنتخبات التى تتوقع فوزها باللقب؟

فازت غانا بكأس العالم للشباب نسخة 2009 تحت 20 عامًا فى مصر، لذا قد يكون هذا الفوز نعمة لنا فى البطولة وحافز كبير للاعبينا لتحقيق إنجاز جديد بالفوز بلقب كأس الأمم هذا العام.