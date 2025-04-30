شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يغيب عن الزمالك أمام المصرى رغم انتهاء خلافه مع بيسيرو والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى فى إطار الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

ويغيب ناصر ماهر عن المباراة بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مران الزمالك بالتواء شديد فى الكاحل، وحدث تورم كبير فى القدم، ويخضع اللاعب لبعض الأشعات خلال الساعات المقبلة بعد اختفاء التورم.

وتعد مباراة المصرى هى المباراة الثالثة على التوالى التى تشهد غياب ناصر ماهر، حيث تغيب عن مباراتى حرس الحدود وسموحة الماضيتين.

وتغيب ناصر ماهر عن مباراة حرس الحدود بعد الأزمة التى نشبت بينه وبين البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق، واعتراضه على الجلوس بديلا فى المباراة.

كما تغيب ناصر ماهر عن مباراة سموحة فى كأس عاصمة مصر لاستبعاده من جانب الجهاز الفنى على خلفية أزمة مباراة الحرس، وبعد مباراة سموحة عاد للانتظام فى التدريبات بشكل طبيعى مع باقى اللاعبين بعد أن كان يتدرب منفردا بقرار الجهاز الفنى.

وجاءت الإصابة أمس لتبعد ناصر ماهر عن المباراة المقبلة المقرر لها غد الخميس لتكون ثالث غياب للاعب عن مباريات الفريق مؤخرا.