شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على حرس الحدود فى المواجهات المباشرة قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا ثقيلا على فريق حرس الحدود على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

مواجهات حرس الحدود ضد بيراميدز

تعد مباراة اليوم بين بيراميدز وحرس الحدود الثانية عشر فى جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجه الفريقان فى 11 لقاء، فاز فريق بيراميدز فى 6 لقاءات بينما فاز الحرس فى 3 مواجهات وحسم التعادل مباراتين، وسجل لاعبو الفريق السماوى 14 هدفا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

يخوض بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الصعود لنهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب أورلاندو الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين فى نصف النهائى، وأصبح الفريق ينافس على 3 ألقاب هذا الموسم، بعد تأهله لنهائى كأس مصر، والمنافسة على بطولة الدورى بعد أن تصدر ترتيب فرق مرحلة التتويج.

ويدخل بيراميدز المباراة متصدرا جدول الدورى برصيد 44 نقطة، بعد أن خاض مباراتين حقق الفوز فيهما، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد الخسارة فى المواجهتين.

ونجح حرس الحدود فى الفوز على بيراميدز فى آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين، فى الجولة الختامية من دور المجموعات فى كأس عاصمة مصر.

ويخوض الحرس المباراة بعد رحيل محمد يوسف المدير الفنى للفريق، إلى النادى الأهلى لتولى منصب المدير الرياضى بالقلعة الحمراء، مع اقتراب سامى قمصان من تولى المهمة الفنية للحرس.