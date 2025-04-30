شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كامل يغيب عن الأهلى أمام بتروجت الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يغيب 11 لاعبا عن فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء أمام فريق بتروجت على استاد الكلية الحربية فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".

ويفقد الأهلى فريقا كاملا من اللاعبين أمام بتروجت وهم كل من: مصطفى مخلوف، أكرم توفيق، مصطفى العش، عمر الساعى، خالد عبد الفتاح، سمير محمد لأسباب فنية، محمد عبد الله للمشاركة مع منتخب الشباب، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، كريم فؤاد للإصابة بالإضافة إلى المغربى رضا سليم الذى خرج من القائمة بعد الإصابة.

يدخل الأهلى اللقاء وهو فى المركز الثانى على جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل بتروجت المركز الثامن بعد أن ضمن البقاء رسميًا برصيد 25 نقطة حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها فى مباريات دور الحسم، مسجلا هدفين واستقبلت شباكه 5 أهداف، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلى يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، وبتروجت يأمل فى استكمال مشواره الجيد بعد الصعود إلى دورى الأضواء.

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الأهلى وعلى رأسها المغربى أشرف بن شرقى وإمام عاشور والفلسطينى وسام أبو على والسلوفينى نيجك جراديشار، ويغيب عن الأهلى أمام بتروجت كل من يحيى عطية الله وكريم الدبيس ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة، وطالب النحاس لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياَ ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالى.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت كالآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا - عمرو السولية ـ محمد مجدى أفشة - كريم نيدفيد - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام أبو علي - نيتس جراديشار.