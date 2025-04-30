شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام بتروجت.. بن شرقى وجراديشار فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء نظيره بتروجت على استاد الكلية الحربية فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".

التشكيل المتوقع للأهلى أمام بتروجت

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى مباراة بتروجت بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، محمد هانى وأشرف دارى ورامى ربيعة وعلى معلول في الدفاع، مروان عطية وأحمد رضا وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقى في الوسط، وجراديشار في الهجوم.

التشكيل المتوقع لبتروجت ضد الأهلى

من المتوقع أن يدخل سيد عيد بتشكيل مكون من عمر صلاح في حراسة المرمى، أحمد بحبح وهادى رياض ومحمود شديد وتوفيق محمد في الدفاع، محمد على وحامد حمدان ورشاد المتولى وبدر موسى في الوسط، وشيكودى وإسماعيل بامبا في الهجوم.

وجاءت قائمة بتروجت كالتالى..

حراسة المرمى: عمر صلاح، محمد خليفة

الدفاع: محمود شديد، توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، خالد ابو زيادة، إسلام عبد الله، عبد العزيز السيد

الوسط: حامد حمدان، محمد على، إيمانويل لاكي،رشاد المتولي، مصطفى الجمل، بدر موسى، زياد فرج، شيميزي كيليتشي

الهجوم: شكودي جبريل، إسلام هشام، أحمد فاروق، إسماعيل بامبا

بينما جاءت قائمة الأهلى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا - عمرو السولية ـ محمد مجدى أفشة - كريم نيدفيد - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام أبو علي - نيتس جراديشار.