شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: جلسة اليوم مع زيزو الأخيرة قبل التصعيد الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن جلسة اليوم هى الثالثة والأخيرة التى يتم تحديدها للتحقيق مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، والمنقطع عن التدريبات منذ مواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية.

وقال المصدر لـ ”الخليج 365” إن زيزو تخلف عن حضور الجلسة الأولى، فتم إخطاره بموعد الجلسة الثانية على محل إقامته فى المنيا، وتخلف عنها أيضا، فتم تحديد جلسة اليوم لتكون الأخيرة لخضوع اللاعب للتحقيق.

وأضاف المصدر أنه حال تخلف زيزو عن حضور جلسة التحقيق سيتم التصعيد الرسمى ضد اللاعب وإرسال ملف كامل عن تفاصيل أزمته مع النادى إلى اتحاد الكرة، يتضن مدة غيابه وانقطاعه عن التدريبات، وتحويله للتحقيق بسبب التصريحات المسيئة التى خرج بها ضد النادى، بالإضافة إلى التصريحات الإعلامية، وكذلك تخلفه عن حضور جلسات التحقيق الثلاث التى تم تحديدها وإخطار اللاعب بها بخطابات مسجلة بعلم الوصول.

وتمسك نادى الزمالك أن يتم التحقيق مع زيزو فى مقر النادى وفقاً للمواعيد التى يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق المقرر لها اليوم الأربعاء، وذلك بعد الخطاب الذى تلقاه النادى من اتحاد الكرة، والذى يفيد بطلب اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" التحقيق معه من قبل نادى الزمالك فى مقر اتحاد الكرة، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك بشكل قاطع.