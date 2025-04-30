شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مباراة جمعت الأهلى مع بتروجت قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على نظيره بتروجت على استاد الكلية الحربية فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".



26 مباراة جمعت الاهلى وبتروجت

مواجهات بتروجيت ضد الأهلى

26 مباراة جمعت الأهلى مع بتروجت قبل لقاء الليلة بواقع 22 مباراة بالدورى و4 لقاءات بكأس مصر، وحقق المارد الأحمر 21 انتصارا وتعادل في 5 مواجهات ولم يعرف طعم الهزيمة أمام الفريق البترولى وسجل لاعبيه 54 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وانتهى آخر لقاء جمع الفريقين بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى بطولة الدوري.

بطولة الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالى 2024-2025، تقام بنظام استثنائى، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دورى القسم الثانى.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلى بعد إلغاء عقوبة خصم الـ3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك فى الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعى عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبى.

ويترقب عشاق الأهلى ظهور المارد الأحمر الليلة فى لقاء بتروجت تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسرى مارسيل كولر، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفنى على تجاوز الكبوة الأخيرة بعد وداع دورى أبطال أفريقيا لصالح صن داونز من الدور نصف النهائى.

يدخل الأهلى اللقاء وهو فى المركز الثانى على جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل بتروجت المركز الثامن بعد أن ضمن البقاء رسميًا برصيد 25 نقطة حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها فى مباريات دور الحسم، مسجلا هدفين واستقبلت شباكه 5 أهداف، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلى يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، وبتروجت يأمل فى استكمال مشواره الجيد بعد الصعود إلى دورى الأضواء.