شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد صن داونز.. موعد مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بيراميدز مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة (3-2) ، فى إياب نصف نهائي البطولة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتعادل الفريقان من دون أهداف فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا، ليضرب بيراميدز موعدا مع صن داونز الجنوب أفريقي فى نهائي البطولة.

موعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

مباراة الذهاب بين بيراميدز وصن داونز تقام 24 مايو المقبل فى ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، بينما تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح النادي مؤخرًا فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.