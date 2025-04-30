"أزمة زيزو تشتعل.. محامي اللاعب يتهم الزمالك بإثارة الجماهير وتحريض ضد موكله"

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد الفترة الحالية تصاعد أزمة حادة بين أحمد سيد زيزو، نجم فريق الزمالك، وإدارة ناديه، وذلك بعد أنباء توقيعه لصالح النادي الأهلي. هذا الخلاف أدى إلى ابتعاد اللاعب عن تدريبات ومباريات الفريق، وسط توتر متزايد بين الطرفين.

بدأت الأزمة حينما نما إلى علم إدارة الزمالك أن زيزو وقع للنادي الأهلي للانضمام إليه مع نهاية عقده الحالي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/2025. وعلى إثر ذلك، أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي أن اللاعب لن يكون ضمن صفوف الفريق مع نهاية عقده.

خلال الفترة الأخيرة، غاب زيزو عن تدريبات الزمالك، مبررًا غيابه بخوفه على سلامته داخل أسوار النادي، ورغم استدعائه أكثر من مرة للتحقيق، رفض اللاعب الحضور، وطالب محاميه، المستشار أشرف عبد العزيز، بعقد جلسة التحقيق داخل مقر اتحاد الكرة بدلاً من نادي الزمالك لضمان أمن موكله.

ورد نادي الزمالك في بيان رسمي صدر أمس الثلاثاء، برفض طلب نقل التحقيق إلى اتحاد الكرة، وأكد تمسكه بإجراء التحقيق داخل النادي وفق المواعيد المحددة، بما في ذلك جلسة اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل.



وفي هذا السياق، أرسل محامي زيزو خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة جاء نصه كالتالي:

السيد الأستاذ / رئيس لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم

تحية طيبة واحتراماً،،،

بالنقض والدستورية والادارية العليا

مقدمه لسيادتكم / أشرف حسين عبد العزيز - المحامي - بصفتي وكيلاً عن اللاعب / أحمد مصطفى محمد سيد " الشهير بـ زيزو " لاعب كرة القدم " بنادي الزمالك " بموجب توكيل رسمي عام رقم ٤٢٠ حرف ( م ) لسنة ۲۰۲٥ توثيق السيارة المتنقل ( ٢ ) .

ضد

السادة / مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

الموضوع

الشاكي لاعب كرة قدم محترف - ومتعاقد مع نادي الزمالك - وينتهي مدة تعاقده مع النادي بنهاية موسم ۲۰۲۵/۲۰۲٤ طبقاً لشروط وبنود عقد اللاعب والموثق بالاتحاد المصري لكرة القدم

ورغبة من السادة مسئولي نادي الزمالك في ترويع وتهديد اللاعب وإثارة الفتن ليتم تجديد التعاقد مع اللاعب طبقاً لرغبة وإرادة مسئولي نادي الزمالك وبشروطهم بالرغم أنه له مستحقات مالية عن عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، ٢٠٢٥/٢٠٢٤

قام السادة موظفي نادي الزمالك بناء على توجيهات من إدارة نادي الزمالك ومسئولية بنزع صورة اللاعب من على جدران النادي من الداخل ( ملعب ناشئ نادي الزمالك ) والقيام بتمزيقها والدهس والبصق عليها وتوجيه السباب بالفاظ يعف اللسان على ذكرها وهو الأمر الذي يحض على الكراهية والعنف.

والدليل الدامغ على أن ذلك بناء على توجيهات من مسئولي نادي الزمالك أنه تم إعداد وتجهيز كافة المعدات المساعدة التي تساعد العاملين على اعتلاء الجدران بداخل نادي الزمالك وإزالة ونزع صورة اللاعب وطرحها أرضاً وتمزيقها والدهس والبصق عليها وتوجيه السباب إليه وترويعه وتصوير هذا الحدث الجلل ونشره على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لترويع اللاعب وتهديده.

وهو الأمر الذي يثير الفتن في الشارع الكروي وإثارة الجماهير ضد اللاعب والذي أدى إلى تخوفه من الذهاب لنادي الزمالك.