أن بي ايه: بايسرز وسلتيكس إلى نصف نهائي الشرقية ونيكس يهدر الفرصة

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : تأهل إنديانا بايسرز وبوسطن سلتيكس إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما حسما سلسلة مواجهاتهما في الدور الأول بفوزهما على ميلووكي باكس 119 118 بعد التمديد وأورلاندو ماجيك 120 89 تواليا الثلاثاء.

في إنديانابوليس، عاد بايسرز من تأخر بلغ 20 نقطة، ثم انتفض مجددا في الوقت الإضافي ليهزم ميلووكي باكس للمباراة الثانية تواليا في سلسلة حسمها 4 1.

وفي المنطقة عينها، لحق سلتيكس حامل اللقب بإنديانا وكليفلاند كافالييرز المتأهل على حساب ميامي هيت الإثنين، بعدما حسم سلسلته مع ماجيك 4 1.

وتأهل بايسرز لمواجهة كافالييرز بطل الشرقية في نصف النهائي، بعد أداء ملحمي شهد عودة من تأخر 111 118 قبل 40 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، ليحقق الفريق سلسلة نقاط 8 0 انتهت بسلة حاسمة من تايريز هاليبورتون قبل 1.3 ثانية من النهاية.

وأدى خطأ قاتل من غاري ترينت جونيور لاعب ميلووكي الذي فشل في التقاط تمريرة، إلى منح هاليبورتون فرصة التسجيل الحاسمة.

قال مدرب بايسرز ريك كارلايل "الفريقان قدّما كل ما لديهما حرفيا، بما في ذلك الوقت المستقطع. لم يبقَ شيء. ولكن كما يقولون، الحظ يساند الجريئين، ولاعبونا كانوا جريئين في الأرباع الثلاثة الأخيرة".

وردّا على سؤال عما قاله للاعبيه بعد تأخرهم بـ20 نقطة قال "اضربوا أحدا".

وسجل هاليبورتون 26 نقطة و5 متابعات و9 تمريرات حاسمة، بينما أضاف مايلز تيرنر 21 نقطة، وآرون نيسميث 19 نقطة مع 12 متابعة.

من جهة أخرى، كان ترينت جونيور أفضل مسجلي ميلووكي بـ33 نقطة، بينما أضاف النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة في ظل غياب داميان ليلارد المصاب بتمزق في وتر أخيل خلال المباراة الرابعة الأحد.

وعلق مدرب ميلووكي دوك ريفرز قائلا إن فقدان الكرة والتنفيذ الضعيف في اللحظات الأخيرة كانا سبب الخسارة.

وأضاف "هذه المباريات تقتلك. التنفيذ في اللحظات الحاسمة أمر أساسي، ونحن أخفقنا في تلك الليلة. لكن يجب أن نعطيهم الفضل. صمدوا حتى النهاية".

وفي بوسطن، قاد جايسون تايتوم سلتيكس بـ35 نقطة، وأضاف جايلن براون 23 نقطة، ليساهما في حسم السلسلة ضد أورلاندو.

وكان سلتيكس متأخرا 49 47 في الشوط الأول، لكنه انفجر في الربع الثالث بسلسلة نقاط 35 9 أنهت آمال ماجيك.

وقال تايتوم "لم نكن راضين عن أدائنا في الشوط الأول. لكن من الصعب أن تُقصي فريقا. نحن أبطال ويمكننا الفوز بطرق مختلفة ومع تشكيلات مختلفة. أورلاندو أجبرنا على اللعب بطريقة مختلفة، لكننا تكيفنا ونجحنا".

سيلتقي سلتيكس في نصف النهائي مع الفائز من سلسلة نيويورك نيكس الذي أهدر التأهل بعد خسارته أمام ديترويت بيستونز 103 106، لكنه لا يزال يتقدم 3 2.