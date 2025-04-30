شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه تفصل عبد الله السعيد عن التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رفع مسئولو نادى الزمالك قيمة العرض المالى المقدم إلى عبد الله السعيد لاعب الفريق، لتجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، في ظل تمسك الأبيض باستمرار اللاعب بين صفوفه، حيث رصد الزمالك مبلغ 30 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب عن الموسم الواحد، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب بعد إبداء قراره فى العرض المقدم إليه.

وكان عبد الله السعيد طلب 70 مليون جنيه لتجديد عقده لمدة موسمين، بالإضافة إلى منحة التعاقد، بما يوازى 35 مليون في الموسم، وتمسك السعيد بمطالبه المالية، ومنح الإدارة مهلة حتى نهاية الموسم لحسم موقفهم سواء بالموافقة أو الرفض.

ويترقب عبد الله السعيد موقف النادى من عقد صفقات جديدة، خاصة بعد قرار إيقاف القيد الذى تعرض له الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

في المقابل يسعى الزمالك لتجديد عقد عبد الله السعيد تخوفا من رحيل اللاعب فى ظل الأزمة التى يعانى منها النادى بسبب مستحقات اللاعب المغربى السابق.