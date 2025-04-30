شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يعلن قائمة بتروجيت ضد الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مرحلة المنافسة على لقب الدورى المصرى "دورى NILE".

وشهدت قائمة بتروجت عودة رشاد المتولى بعد غيابه عن الفريق أمام سيراميكا فى كأس عاصمة مصر بسبب معاناته من نزلة برد منعته من المباراة التى خسرها الفريق البترولى برباعية.

وجاءت قائمة بتروجيت ضد الأهلى كالتالى..

حراسة المرمى: عمر صلاح، محمد خليفة

الدفاع: محمود شديد، توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، خالد ابو زيادة، إسلام عبد الله، عبد العزيز السيد

الوسط: حامد حمدان، محمد على، إيمانويل لاكي،رشاد المتولي، مصطفى الجمل، بدر موسى، زياد فرج، شيميزي كيليتشي

الهجوم: شكودي جبريل، إسلام هشام، أحمد فاروق، إسماعيل بامبا

يحتل بتروجت المركز الثامن بعد أن ضمن البقاء رسميًا برصيد 25 نقطة، حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها فى مباريات دور الحسم، مسجلا هدفين واستقبلت شباكه 5 أهداف، بينما يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.