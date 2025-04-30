شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبحث عن بطاقة التأهل أمام سيراليون في أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره سيراليون على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي .

ونقل المنتخب معسكره من القاهرة إلى الإسماعيلية الاثنين الماضي، بعد أداء مباراة الافتتاح الأحد ، والتى انتهت بفوزه على جنوب افريقيا بهدف نظيف سجله محمد عبد الله وهو الفوز الذى وضع الفراعنة فى صدارة المجموعة مبكرا برصيد 3 نقاط يليه سيراليون وزامبيا فى المركز الثاني ولكل منهما نقطة واحدة عقب تعادلهما فى الجولة الأولى التى شهدت راحة منتخب تنزانيا المتواجد فى نفس المجموعة.

شهد مران المنتخب في اليومين الماضيين تقسيم الفريق على مجموعتين، وعلى هامش التدريبات ، تحدث أسامة نبيه للاعبين مشيدا بما قدموه من أداء رجولى وروح عالية فى لقاء جنوب افريقيا مؤكدا على أنها جولة وانتهت ولا يجب الإفراط فى الفرحة وطالب اللاعبين بالتركيز خاصة وأن مشوار البطولة لا يزال طويلا ويحتاج منهم مزيد من الجهد والعمل .

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.