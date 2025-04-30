شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بتروجت الليلة بالدوري في الظهور الأول لـ"عماد النحاس" والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بيراميدز والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فيما خسر بتروجت من المصري البورسعيدى برباعية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

ويترقب عشاق الأهلي ظهور المارد الأحمر الليلة في لقاء بتروجت تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسري مارسيل كولر ، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز الكبوة الأخيرة بعد وداع دوري أبطال أفريقيا لصالح صن داونز من الدور نصف النهائي.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل بتروجت المركز الثامن بعد أن ضمن البقاء رسميًا برصيد 25 نقطة حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها فى مباريات دور الحسم، مسجلا هدفين واستقبلت شباكه 5 أهداف، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، وبتروجت يأمل في استكمال مشواره الجيد بعد الصعود إلى دوري الأضواء.

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الاهلى وعلى رأسها المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار ، ويغيب عن الأهلي أمام بتروجت كل من يحيى عطية الله وكريم الدبيس ورضا سليم و كريم فؤاد للإصابة، وطالب النحاس لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياَ ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

في المقابل ، طالب سيد عيد المدير الفني لبتروجت لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب الليلة وإستغلال الحالة المعنوية السيئة لنجوم المارد الأحمر بعد وداع اللقب الافريقى.

تأتي مباراة الأهلي وبتروجت ضمن أهم المحطات في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ونتيجتها ستكون مؤثرة في مشوار كل فريق نحو تحقيق أهدافه، لذا يُتوقع حضور جماهيري كبير وأداء قوي من الطرفين.

وتعد مباراة الليلة هى السابعة لسيد عيد أمام النادى الأهلى فى مشواره التدريبى، حيث سبق أن واجه الأهلى فى 6 مباريات مع النصر القاهرى وبتروجت، وخسرها جميعا، وسجل لاعبوه 3 أهداف فقط واستقبلت شباكه 18 هدفا.