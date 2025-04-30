شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر ثلاثى القمة بعد عودة الدورى؟.. بيراميدز يصطدم بحرس الحدود فى مهمة تأمين الصدارة.. الأهلي يواجه بتروجت بحثا عن مصالحة الجماهير بعد الخروج من دورى الأبطال.. والزمالك يواجه المصرى فى لقاء تكسير عظام والان مع تفاصيل الخبر

مهام صعبة تنتظر ثلاثي قمة جدول ترتيب الدوري، بيراميدز والأهلي والزمالك، بعد عودة عجلة الدوري المصري إلى الدوران بعد توقف 15 يوماً، وبالتحديد منذ 13 أبريل، حيث تنافس 9 فرق على اللقب، وتسعة أخرى على البقاء تحت الأضواء والشهرة والابتعاد عن الهبوط إلى القسم الثاني، وفقاً للنظام الاستثنائي الذي تقام به نسخة الموسم الجاري.

في الخامسة مساء الأربعاء، يلتقي فريق بيراميدز "المنتشي" مؤخراً، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا والاقتراب من حسم لقب الدوري، فريق حرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات حسم الدوري، ونجح فريق بيراميدز خلال الموسم الجاري فى فرض سيطرته على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، حتى وإن كانت المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب فى صالح بيراميدز، الذي تعادل مع الأهلي في الدور الأول بنتيجة 2-2، ثم تعادل معه مرة أخرى على أرض الفريق السماوي بنتيجة 1-1، ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات فى الدوري، حال فوزه بخمسة لقاءات فقط يحسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه، حتى وإن تعادل فى واحدة منها، ويفصله عن التتويج بالدوري لأول مرة 13 نقطة فقط.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية في الثامنة مساء الأربعاء، عندما يلتقى نظيره بتروجت، حيث يبحث الأهلي عن الفوز لتأمين المركز الثاني على الأقل في بطولة الدوري، بعد الخروج الأفريقي من نصف النهائي عقب التعادل مع صن داونز في مباراة الذهاب سليباً، ثم التعادل مجدداً في لقاء العودة بالقاهرة بهدف لكل فريق، ويقاتل النادي الأهلي ، تحت قيادته الفنية الجديدة والمؤقتة بقيادة عماد النحاس، من أجل فرصة أخيرة فى الدفاع عن لقب الدوري الذي يحمله الفريق الأحمر عن آخر نسختين، ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويترقب الفريق الأحمر تعثر بيراميدز في مباراتين على الأقل، بالإضافة إلى فوز الفريق الأحمر في مبارياته الستة المتبقية لينقض على قمة البطولة المحلية.

في الثامنة مساء الخميس، يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره النادي المصري، في مباراة قوية، حيث يحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، خلف النادي الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط، ويبحث الزمالك عن أقرب فرصة لانتزاع الوصافة من الفريق الأحمر، وكسب تأشيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، خاصة أن الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة الأخير فيما يتعلق بانسحاب الأهلي من قمة الدوري، ففى حالة خصم 3 نقاط من الفريق الأحمر بنهاية الموسم سيكون الزمالك أقرب من الأهلي إلى المركز الثاني.



كما يحتل النادي المصري المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، مبتعداً عن البنك الأهلي أقرب ملاحقيه، والذي يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ثم سيراميكا صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة.