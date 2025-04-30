شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب حضور زيزو جلسة التحقيق الثالثة بالنادى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك حضور أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، إلى مقر النادى بعد قليل للخضوع إلى جلسة التحقيق الثالثة، والتي تحدد لها ظهر اليوم بمقر النادى بميت عقبة.

وتمسك نادى الزمالك أن يتم التحقيق مع زيزو داخل مقر النادى وفقاً للمواعيد التى يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق المقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، وذلك بعد الخطاب الذى تلقاه النادى من اتحاد الكرة والذى يفيد بطلب اللاعب التحقيق معه من قبل نادى الزمالك فى مقر اتحاد الكرة، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك بشكل قاطع.

وقدم المستشار أشرف عبد العزيز، محامى لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، شكوى رسمية فى الاتحاد المصرى لكرة القدم يتهم فيه مجلس إدارة الزمالك بترويع اللاعب وإهانته.

وجاء بالشكوى التى تقدم بها محامى زيزو أمس الثلاثاء، أن مجلس إدارة الزمالك أراد إرغام اللاعب على التجديد، وقام أحد موظفى النادى بنزع صورة اللاعب من ملعب الناشئين.