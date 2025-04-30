شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بطولة الدورى الممتاز.

ويلتقى الزمالك مع المصرى في الثامنة من مساء غد الخميس، ببرج العرب بالإسكندرية، ويدخل الزمالك المباراة رافعا شعار لابديل ع افوز في ظل أهمية المباراة في طريق الفريق نحو المنافسة على لقب الدورى.

وحذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، اللاعبين من التهاون خلال المباريات المقبلة خاصة وانها حاسمة فى مشوار الفريق ببطولة الدورى، وتحديد مركزه.

وطلب بيسيرو من اللاعبين التركيز فى كل المباريات المقبلة وليس المصرى فقط، وأن يكون الفريق أكثر تنظيماً بأفضل شكل ممكن، من أجل الفوز وإنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة.

واستعد الزمالك للمباراة بالدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل المباراة بعدة أيام ، حيث انطلق المعسكر أول أمس الأثنين، كما خاض لفريق مباراة ودية أمام بهتيم والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 12- 0