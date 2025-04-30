شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستضيف بيراميدز بالجولة الثالثة بمباريات حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الخامسة مساء اليوم، يستضيف فريق حرس الحدود نظيره بيراميدز بإستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار الجولة الثالثة من مباريات مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

ويسعى الحرس لتعويض الخسارة الأخيرة أمام إنبى بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بكأس عاصمة مصر.

ويخوض الحرس المباراة بعد رحيل محمد يوسف المدير الفنى للفريق، إلى النادى الأهلى لتولى منصب المدير الرياضى بالقلعة الحمراء، مع اقتراب سامى قمصان من تولى المهمة الفنية للحرس.

في المقابل يخوض بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الصعود لنهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب أورلاندو الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين في نصف النهائي، وأصبح الفريق ينافس على 3 ألقاب هذا الموسم، بعد تأهله لنهائى كأس مصر، والمنافسة على بطولة الدورى بعد أن تصدر ترتيب فرق مرحلة التتويج.

ويدخل بيراميدز المباراة متصدرا جدول الدورى برصيد 44 نقطة، بعد أن خاض مباراتين حقق الفوز فهما، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد الخسارة في المواجهتين.