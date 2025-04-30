شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وبتروجت اليوم الأربعاء فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع نظيره بتروجت على ستاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وهو مانلقى الضوء عليه فى السطور التالية..

1_ أخر ظهور للأهلى وبتروجت فى الدوري

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بيراميدز والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فيما خسر بتروجت من المصري البورسعيدى برباعية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

2_ موقف الاهلى وبتروجت فى الدوري

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل بتروجت المركز الثامن بعد أن ضمن البقاء رسميًا برصيد 25 نقطة حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها فى مباريات دور الحسم، مسجلا هدفين واستقبلت شباكه 5 أهداف، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، وبتروجت يأمل في استكمال مشواره الجيد بعد الصعود إلى دوري الأضواء.

3_ مواجهات الاهلى وبتروجت

26 مباراة جمعت الاهلى مع بتروجت قبل لقاء الليلة بواقع 22 مباراة بالدوري و 4 لقاءات بكأس مصر وحقق المارد الأحمر 21 انتصارا وتعادل في 5 مواجهات ولم يعرف طعم الهزيمة أمام الفريق البترولى وسجل لاعبيه 54 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وانتهى آخر لقاء جمع الفريقين بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى بطولة الدوري.

4_ أرقام سيد عيد أمام الاهلى

وتعد مباراة الليلة هى السابعة لسيد عيد أمام النادى الأهلى فى مشواره التدريبى، حيث سبق أن واجه الأهلى فى 6 مباريات مع النصر القاهرى وبتروجت، وخسرها جميعا، وسجل لاعبوه 3 أهداف فقط واستقبلت شباكه 18 هدفا.

5_ الاهلى يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لبتروجت 3.40 مليون يورو.