شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى بالجولة الثالثة من ملاحلة التتويج بالدورى، وسط عدة غيابات عن صفوفه .

ويغيب عن الزمالك عدة لاعبين لأسباب مختلفة، حيث يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا لعدم الجاهزية من الإصابة حيث يعانى من كدمة في الركبة، وهو ما يحتاج برنامجا تأهيليا تمهيدا لعودته للمشاركة مرة أخرى مع الزمالك سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات.

كما يغيب الثنائى محمود حمدى الونش، ومحمود بنتايج بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، حيث حصل الونش وبنتايج على الإنذار الثالث خلال مباراة حرس الحدود، وفيما يخص مهاب ياسر وأحمد رفاعى فيأتى غيابهما لأسباب فنية.

منح البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، تعليمات فنية خاصة لأحمد فتوح لاعب الفريق، فى ظل الاستقرار على الاعتماد عليه بالمباراة المقبلة، حيث عقد نونو فيريرا المدرب المساعد بالزمالك جلسة مع فتوح لمنحه التعليمات، بناءً على قرار من بيسيرو لتجهيزه للمباراة