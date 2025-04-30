شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مصر وسيراليون في أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، لاستكمال رحلته في مسابقة كأس أمم أفريقيا للشباب المقامة بمصر وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي، حيث يلتقي منتخب الشباب بنظيره منتخب سيراليون في اللقاء المقبل.

موعد مباراة مصر وسيراليون

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام سيراليون في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر.

مجموعة منتخب مصر

يلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

ترتيب مجموعة مصر

نجح المنتخب الوطني في الفوز خلال مباراة الافتتاح على جنوب افريقيا بهدف نظيف سجله محمد عبد الله، وهو الفوز الذى وضع الفراعنة فى صدارة المجموعة مبكرا برصيد 3 نقاط يليه سيراليون وزامبيا فى المركز الثاني ولكل منهما نقطة واحدة عقب تعادلهما فى الجولة الأولى التى شهدت راحة منتخب تنزانيا المتواجد فى نفس المجموعة.

قائمة منتخب مصر

ضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون

تنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة منتخب مصر وسيراليون في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة.