شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يضع خطة مواجهة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الزمالك بالجولة الثالثة من عمر مباريات حسم مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يضع التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري، خطة مواجهة الغد والتي ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم، وعمل المدرب التونسي خلال الفترة الماضية على مراجعة مباريات الزمالك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض، كما حرص على رفع لياقة لاعبي المصري ليكونوا جاهزين للمباراة المرتقبة.

وعقد التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة تحفيزية للاعبي الفريق استعداداً للقاء المقبل أمام الزمالك فى الدوري، وخلال الجلسة شدد بوجلبان على ضرورة غلق صفحة الخروج من كأس عاصمة مصر والكونفدرالية والتركيز بشكل كامل على مواجهة الزمالك لمصالحة الجماهير.

وأكد المدرب التونسي على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الحفاظ على المركز الرابع في بطولة الدوري وضمان المشاركة من جديد في كأس الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.