شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا لكأس مصر بسداسية تاريخية فى شباك الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 30 أبريل 1950، توج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعد أن حقق أكبر فوز له فى تاريخ نهائيات الكأس بعد فوزه على الترسانة بستة أهداف نظيفة، انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين سجلهما صالح سليم، وأضاف كل من أحمد مكاوى، وتوتو، وفهمى جميعى من ضربة جزاء، وسيد عثمان باقي الأهداف، ليتحفظ الأهلي بالدوري والكأس للعام الثاني على التوالي.

مثل الأهلى في المباراة النهائية : عبدالجليل حميدة، سيد عثمان، عبدالعزيز همامي، محمود حمدي كروان، حلمي أبوالمعاطي، فهمى جميعي، حسين مدكور، أحمد مكاوى، صالح سليم، محمد الجندي، السيد عطية توتو.

مثل الترسانة فى المباراة النهائية : طاهر صبري "التركي"، النور بالله، عبدالقادر كوكو، محمود حسن "كامل صرصار"، حمزة عبدالمولى، السمان عبدالمجيد، سيد عبدالعظيم "بلبل"، السوداني عبدالخير صالح، السوداني حمدتو أحمد، السوداني آدم الجارح، السوداني عثمان كالون.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.