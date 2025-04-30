شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، استعداداته لمواجهة سيراميكا، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء غداً الخميس، ضمن مباريات حسم بطولة الدوري.

كان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، قام بمراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا، وآخرها بتروجت فى ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر، والتي انتهت بفوز سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علي ماهر قبل مواجهة الخميس.

ويقدم البنك الأهلي موسماً مميزاً تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، قبل أن يودع المسابقة على يد بيراميدز حامل اللقب، والذي فاز في نصف النهائي برباعية نظيفة.

وفي مسابقة الدوري، نجح طارق مصطفى في تصحيح مسار البنك الأهلي، بعد بداية متعثرة في النتائج بسبب مواجهة فرق المقدمة في الأسابيع الأولى، ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.