موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستكمل المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، رحلته في مسابقة كأس أمم أفريقيا للشباب المقامة بمصر وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي، حيث يلتقي منتخب الشباب بنظيره منتخب سيراليون.

موعد مباراة مصر وسيراليون

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام سيراليون في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر.

مجموعة منتخب مصر

يلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

ترتيب مجموعة مصر

نجح المنتخب الوطني في الفوز خلال مباراة الافتتاح على جنوب افريقيا بهدف نظيف سجله محمد عبد الله، وهو الفوز الذى وضع الفراعنة فى صدارة المجموعة مبكرا برصيد 3 نقاط يليه سيراليون وزامبيا فى المركز الثاني ولكل منهما نقطة واحدة عقب تعادلهما فى الجولة الأولى التى شهدت راحة منتخب تنزانيا المتواجد فى نفس المجموعة.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون

تنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة منتخب مصر وسيراليون في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة.