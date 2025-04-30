الامارات | أليفودا: اللعب في الإمارات يختصر مسافة الانضمام إلى منتخب ألبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلباء، الألباني ريجان أليفودا (22 عاماً) أن وجوده في صفوف فريق كلباء، واللعب في دوري أدنوك للمحترفين، سيختصر عليه الطريق للانضمام مجدداً إلى صفوف منتخب بلاده، بعد أن لعب له في مختلف منتخباته السنية قبل الاحتراف في صفوف «النمور».

وقال أليفودا، الذي يرتبط مع كلباء بعقد حتى 2026، لـ«الإمارات اليوم»: «اخترتُ اللعب في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن تعرفت إلى قوته والتطور الذي تشهده منافساته، وما يضم من لاعبين أقوياء، ووجدت فيه المكان المناسب لكي أطور نفسي، وأختبر قدراتي في منافساته، وأعتز بأنني ألعب في فريق كبير مثل كلباء، وأتطلع من خلاله للانضمام إلى المنتخب الألباني الذي لعبتُ في صفوفه منذ أن كنتُ بعمر 15 سنة، وتدربتُ لبضعة أيام مع منتخب بلادي قبل الاحتراف الخارجي، وطموحي اللعب في صفوف المنتخب الأول، وأتمنى أن يتحقق ذلك في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «تابعت الكثير من مباريات الدوري الإماراتي قبل التوقيع مع كلباء في بداية الموسم الجاري، ووجدت أنه دوري مميز، وسيساعدني على التطور بسرعة، وحالياً خضت نحو 20 مباراة في الموسم الجاري من مسابقة الدوري، وهو رقم جيد، لكنتي لم أسجل أهدافاً حتى الآن، إذ ألعب في مركز وسط الدفاع، لكني أعد الجمهور بأني سأسجل الأهداف أيضاً، وأطمح إلى أن أحقق مع كلباء بطولة في الموسم المقبل».

وخلال الـ20 مباراة التي ظهر فيها مع كلباء في بطولة الدوري، لعب أليفودا 1402 دقيقة، ولم يحصل على أي بطاقة صفراء، لكنه حصل على بطاقة حمراء واحدة.

وأشار أليفودا إلى أن الدوري الإماراتي يضم لاعبين مميزين وأكفاء، خصوصاً في كلباء، مثل مهدي قايدي وسامان قدوس، مشيراً إلى أنه يتابع فريق بايرن ميونيخ كثيراً، ويتابع لاعب مانشستر سيتي الإسباني رودري للاستفادة منه، وعن أصعب المواقف التي صادفته مع كلباء في الموسم الحالي، قال: «البطاقة الحمراء التي تعرضت لها في مباراة مع العين، وكان الأمر صعباً بالنسبة لي، وأحترم قرار الحكم الذي قاد المباراة، وأحرص على عدم الوقوع في الخطأ نفسه مستقبلاً».

جمهور كلباء رائع.. و«الأبيض» قادر على التأهل للمونديال

أشاد ريجان أليفودا بتشجيع جمهور كلباء له ولزملائه اللاعبين، مبيناً: «نتمتع بجمهور رائع يشجعنا في كل الظروف، وهو أمر جميل، وأتمنى أن يكون حضوراً أكبر في المباريات المقبلة».

وقال: «من الأمور الجميلة التي ستبقى عالقة في ذهني، الترحيب الذي عشته من قبل رئيس النادي والمدرب وأسرة النادي، عندما التحقت بالفريق، وهذا الأمر أشعرني بسعادة كبيرة وعزز من ثقتي بنفسي، وحفزني بشكل مبكر على تقديم أفضل المستويات».

ووصف فرصة تأهل منتخب الإمارات لكأس العالم بالممكنة، سواء كان ذلك من خلال التأهل المباشر أو من خلال تصفيات الملحق، خصوصاً بعد التعاقد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، مبيناً أنه سيستمر في اللعب مع فريق كلباء الذي يرتبط معه بعقد لغاية 2026.