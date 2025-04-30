الامارات | أنشيلوتي يوافق على تدريب المنتخب البرازيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام إسبانية عدة بأن المدرب الإيطالي لريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي، وافق على تدريب المنتخب البرازيلي.

ويتبقى للمدرب الإيطالي المخضرم عام واحد في عقده مع العملاق الإسباني، لكن بعد خروجه من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي، وخسارته المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا أمام غريمه برشلونة، بات على وشك الرحيل عن سانتياغو برنابيو.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أنشيلوتي سيتولى المسؤولية قبل المباريات المقررة في يونيو المقبل، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.