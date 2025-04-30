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الامارات | أنشيلوتي يوافق على تدريب المنتخب البرازيلي

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | أنشيلوتي يوافق على تدريب المنتخب البرازيلي 1/2
  • الامارات | أنشيلوتي يوافق على تدريب المنتخب البرازيلي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام إسبانية عدة بأن المدرب الإيطالي لريال مدريد ثاني لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي، وافق على تدريب المنتخب البرازيلي.

ويتبقى للمدرب الإيطالي المخضرم عام واحد في عقده مع العملاق الإسباني، لكن بعد خروجه من ربع نهائي مسابقة على يد أرسنال الإنجليزي، وخسارته المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا أمام غريمه ، بات على وشك الرحيل عن سانتياغو برنابيو.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أنشيلوتي سيتولى المسؤولية قبل المباريات المقررة في يونيو المقبل، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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