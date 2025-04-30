شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يحذر لاعبى المنتخب من سيراليون ويطالبهم بالالتزام والأداء الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

اختتم المنتخب الوطني تحت 20 سنة تدريباته، مساء الثلاثاء، بمدينة الإسماعيلية، تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادًا لمباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية للشباب، المقامة في مصر حتى 18 مايو المقبل.

ويخوض المنتخب مباراته المرتقبة أمام سيراليون، في التاسعة مساء الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس.

وخلال المران، شدد نبيه على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية والتحلي بالروح القتالية، مشيرًا إلى أن الأداء الرجولي كان مفتاح الفوز في لقاء الافتتاح أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد. وأكد أن جميع المنتخبات تمتلك فرصًا متقاربة، وأن البطولة لن تُحسم إلا لصاحب الجهد المستمر والعزيمة والنفس الطويل.

ووجه نبيه تحذيرًا صريحًا للاعبيه من التهاون أو الخروج عن الأدوار التكتيكية المحددة، مشددًا على ضرورة التركيز والانضباط داخل الملعب، والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، واللعب الجماعي دفاعًا وهجومًا.

وشهد التدريب تنفيذ عدد من الجمل الخططية والفنية، التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها في لقاء سيراليون، بعد دراسة المنافس من خلال تسجيل مباراته الأولى أمام زامبيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وكشفت عن قوة الفريق السيراليوني من الناحية الدفاعية.

وحضر المران وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كما تفقد المهندس أحمد مجاهد، المنسق العام للبطولة، مقر إقامة الفريق واطمأن على سير الاستعدادات، ضمن جولاته لمتابعة أحوال المنتخبات المشاركة وتذليل العقبات كافة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء المنتخب الوطني للشباب الزي التقليدي المكون من الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود، فيما يظهر منتخب سيراليون بالزي الأخضر الكامل. وحضر الاجتماع كل من حمادة أنور، المدير الإداري للمنتخب، والدكتور محمد أكمل، رئيس الجهاز الطبي، وعلاء سعيد، مدير المهمات.