شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. منتخب السنغال تحت تهديد الكبار للحفاظ على اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب السنغال للشباب لنهائي كأس أفريقيا تحت 20 سنة على أرضه عام 2015 بعد ثلاثة عشر عاماً من بلوغ المنتخب الأول نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2002 في مالي وخسارته بركلات الترجيح أمام الكاميرون، ثم تألق في نفس السنة وحقق نفس الإنجاز في مونديال كوريا واليابان بعد أن صعق منتخب فرنسا حامل اللقب في لقاء الافتتاح بهدف الراحل بابا بوبا ديوب.

الصعود المذهل للكرة السنغالية في الألفية الجديدة - حسب تقرير نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة- تواصل على كافة المستويات بعد تتويج "أسود التيرانجا" بكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون لأول مرة مع الجيل الذهبي بقيادة ساديو ماني بعد أن بلغ نهائي نسخة 2019 في مصر وخسر الرهان أمام المنتخب الجزائري ’ ثم تواصلت الهيمنة بفوز منتخب الناشئين ببطولة تحت 17 سنة في الجزائر 2023 على حساب منتخب المغرب ومنتخب الشباب بلقب بطولة تحت 20 سنة في مصر بعدها مباشرة على حساب جامبيا وهي إنجازات تبرز الهيمنة الكبيرة على الكرة الأفريقية لهذا العملاق الكبير.

أنهى "أشبال التيرانجا" تصفيات منطقة غرب أفريقيا (أ) التي احتضنتها العاصمة الليبيرية مونروفيا خلال الفترة من 15 وحتى 28 سبتمبر 2024 بمشاركة 7 منتخبات ’ في الصدارة بعد أن حصدوا 4 نقاط من فوز على مالي (2 – 0) وتعادل مع جامبيا (2 – 2) في المجموعة الثانية ’ ثم تخطوا متخب غينيا في نصف النهائي بثنائية دون رد وتكرر نفس السيناريو في المباراة النهائية بثنائية أخرى في مرمى سيراليون بتوقيع شيخ تيام وإبراهيم ديانج.

قاد سيرين ساليو ضياء منتخب السنغال للناشئين للفوز ببطولة أفريقيا تحت 17 عاماً لأول مرة منذ عامين في الجزائر بعد تفوقه على المنتخب المغربي (2 – 1) وسطر أول إنجاز في سجله كمدير فني وهو ما دفع الاتحاد السنغالي لتعيينه على رأس الجهاز الفني لمنتخب الشباب من أجل الحفاظ على اللقب الذي توج به "أشبال التيرانجا" لأول مرة أيضاً في النسخة السابقة في مصر مع سلفه ماليك داف.

المدرب الطموح حافظ على 50% تقريباً من قوام منتخب الناشئين الذي كان يقوده منذ عامين بعد انضمام النصف الآخر لأندية خارجية ’ وأكمل هذا القوام بعدد من المواهب المحلية التي تكونت في أكاديميات كرة القدم بعد أن اختار 160 لاعباً وأجرى العديد من التدريبات والتجارب حتى استقر على القائمة النهائية التي تضم 21 لاعباً.

تألق شيخ تيام لاعب وسط اكاديمية أوسلو بالعاصمة داكار في مرحلة التصفيات وأحرز 3 أهداف منها الهدف الأول في المباراة النهائية أمام منتخب سيراليون ومن المتوقع أن يكون أحد الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب السنغال في البطولة ومعه عبد الرحمن ضياء المهاجم الذي ينشط في أكاديمية دار السلام والذي أحرز هدفين في شباك مالي وجامبيا في نفس التصفيات ’ ومع هذا الثنائي يبرز إبراهيم ديينج جناح نادي بكين المحلي وصاحب الهدف الثاني في مرمى منتخب سيراليون في النهائي ومن المحترفين بابي ديانج لاعب ارتكاز ستراسبورج الفرنسي وكلايتون دياندي جناح أريس سالونيك اليوناني ومامي فايي مهاجم إيسنلر إروكسبور التركي بالإضافة لـ بيير دوريفال متوسط ميدان ليون الفرنسي .

ظل منتخب السنغال للشباب بعيداً عن الواجهة في هذه البطولة حتى نسخة 2015 التي نظمها على أرضه وتمكن من التأهل للمباراة النهائية وخسر أمام منتخب نيجيريا (0 – 1) ’ ثم كرر نفس الإنجاز في النسخة التالية في زامبيا وخسر أيضاً أمام أصحاب الأرض (0 – 2) وفي نسخة 2019 بالنيجر حافظ على نفس النسق وتكررت الخسارة للمرة الثالثة لكن بركلات الترجيح أمام مالي بعد التعادل (1 – 1).

في النسخة الماضية كسر عملاق غرب أفريقيا هذا الحاجز وتمكن من مسر عناد اللقب عندما تفوق في النهائي على منتخب جامبيا (2 – 0) بتوقيع سليماني فايي ومامادو كامارا ’ بعد أن حصد العلامة الكاملة في الدور الأول بثلاثة انتصارات على نيجيريا (1 – 0) وموزمبيق (3 – 0) ومصر (4 – 0) ثم أطاح بالثنائي بنين وتونس (1 – 0) و(3 – 0) في ربع ونصف النهائي.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه فوزا مهما على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في افتتاح مشواره بالبطولة، أحرز هدف مصر محمد عبد الله في الدقيقة 62، ليتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب سيراليون في الوصافة بنفس زامبيا بنقطة واحدة.. وجنوب أفريقيا في المركز الخامس بدون نقاط.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.