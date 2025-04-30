شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أفشة يعود للحسابات الفنية فى الأهلي بفرمان عماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى الحسابات الفنية للجهاز الفنى لفريقه بقيادة عماد النحاس، خلال مباراة بتروجت بالدوري.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري.

ويرغب عماد النحاس فى عودة مجدى أفشة لتشكيل الأهلى للاستفادة من قدراته الفنية والبدنية بعد غيابه عن المشاركة فى المباريات الأخيرة بقرار من السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق السابق، رغم جاهزيته الفنية ودوره المؤثر مع الفريق.

مجدى أفشة جلس على مقاعد البدلاء في الموسم الحالي 6 مباريات، كما أنه شارك في دقائق قليلة خلال مباريات محددة وآخرهم مواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتولى عماد النحاس مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفني قيادة مران الأهلي وبمعاونة محمد شوقي المدرب العام، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بيراميدز والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فيما خسر بتروجت من المصري البورسعيدى برباعية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.