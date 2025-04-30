شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصدر بيانا عقب الهزيمة من إنبى يطالب فيه بالتحقيق مع حكم اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بيانا بفتح تحقيق مع حكم لقاء الفريق أمام إنبي والتى خسرها بهدف، والأسباب التى أدت إلى نقل اللقاء لاستاد بتروسبورت.

وجاء البيان كالتالى: من نقل الملعب إلى تعيين حكم موقوف.. غزل المحلة تعرض لمؤامرة مكتملة الأركان في مباراة إنبي..

يعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن استنكاره الشديد وإدانته الكاملة لما تعرض له الفريق من مؤامرة مكتملة الأركان خلال مباراة نادي إنبي الأخيرة، والتي تجاوزت كل حدود العدالة والروح الرياضية وأساءت إلى نزاهة المسابقة.

لقد بدأت المؤامرة مبكرًا بقرار نقل المباراة من ملعبها الأصلي (استاد المقاولون العرب) إلى استاد بتروسبورت، في محاولة مكشوفة لإقصاء الجماهير عن دعم فريقها، مرورًا بتجاهل اعتراضات النادي الرسمية، وانتهاءً بفضيحة إسناد إدارة اللقاء إلى حكم كان موقوفًا، في سابقة غير مقبولة تضرب مصداقية المسابقة في الصميم.

وقد شهدت المباراة تحكيمًا منحازًا منذ البداية وقرارات فادحة أسهمت بشكل مباشر في التأثير على مجريات اللقاء ونتيجته، من احتساب ركلة جزاء وهمية قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو (VAR) لإلغائها، مرورًا بترصد واضح ضد مجلس إدارة النادي الحاضر في المدرجات، وصولًا إلى إيقاف المباراة وطرد نائب رئيس مجلس الإدارة في مشهد غير مسبوق.

إن تصرفات حكم المباراة أكدت بما لا يدع مجالًا للشك صحة ما أثير من تحفظات حول تعيينه لإدارة اللقاء رغم عودته حديثًا من الإيقاف، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول دوافع القرار وتوقيته.

بناءً عليه، يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم:

- أن ما حدث يمثل استهدافًا مباشرًا للنادي وجماهيره، وكشفًا واضحًا عن خلل جسيم في إدارة المنظومة الكروية في مصر.

- أن النادي يحتفظ بكامل حقوقه القانونية في التصعيد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة أمام جميع الجهات المختصة.

-أن النادي يطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف في كافة ملابسات نقل المباراة وتعيين طاقم التحكيم، مع محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذا العبث بمصير المسابقة وعدالتها.

ويجدد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تأكيده على أنه لن يصمت أمام هذه المهزلة، وسيواصل الدفاع عن تاريخه، وجماهيره، وقيم المنافسة الشريفة بكل السبل القانونية والمؤسسية المتاحة.