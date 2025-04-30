شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: زيزو سيكون إضافة قوية للأهلي.. وتعامل الأحمر مع أكرم توفيق احترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، عن وجود عروض له من أندية عربية، ترغب في ضمه خلال الفترة القادمة.

وكانت آخر تجارب صالح جمعة مع فريق الكرخ العراقي، وتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر على خليفة أزمة بسبب تصرفاته تجاه الحكم خلال مباراة فريقه أمام فريق النجف وذلك منذ 30 أبريل 2024، ضمن منافسات بطولة الدوري العراقي.

وقال جمعة خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "تقدمت باستئناف في العراق، وجلست مع الحكم، لكن لم يتم قبول الاستئناف، دفعت الغرامة وانتهت مهلة الإيقاف، الآن أنا جاهز، ولدي أكثر من عرض في الصيف، وسأتخذ القرار النهائي مع وكيلي".

وأضاف: "العروض جاءت من خارج مصر، والأولوية بالنسبة لي هي اللعب خارج البلاد، سواء في العراق أو ليبيا، ورغم أن الدوري المصري خيار مطروح، إلا أنني أفضل خوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر".

وعن رأيه في ملف زيزو مع الزمالك وانتقاله للأهلي، قال: "زيزو سيكون إضافة قوية للأهلي والمنتخب، وعلى المستوى الأخلاقي، كل الناس تحبه وتحترمه".

وعن انقطاع زيزو عن التدريبات، علق :"أعتقد أن الموضوع بين زيزو والزمالك وصل لطريق مسدود، لكن عندما ننظر إلى النادي الأهلي وتعامله مع أكرم توفيق رغم رحيله أيضًا وتوقيعه لنادي آخر، ومع ذلك يلعب لآخر يوم في عقده ومرحب به داخل غرفة الملابس، الوضع مع زيزو مختلف، لأنه كان نجم جماهيري، ويخاف من الحضور للنادي بسبب احتمالية حدوث احتكاك مع الجمهور، هذا الذي أدى أن وجوده في الزمالك صعب جدًا حاليًا".