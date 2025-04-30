شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما للأهلى وبتروجت.. والبنا لمباراة بيراميدز والحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حكام مباراتي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري Nile.

وتنطلق صافرة بداية مباراة حرس الحدود وبيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لأداء الفريقين الطامحين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة.

وقد أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة هذه القمة لطاقم تحكيم مميز بقيادة الحكم محمود البنا كحكم ساحة، ويساعده في إدارة المباراة كل من أحمد حسام طه كحكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح كحكم مساعد ثانٍ، بينما يتولى سيد شعبان مهمة الحكم الرابع، وعلى تقنية الفيديو "VAR"، يتواجد الحكم أحمد الغندور كحكم VAR، ويعاونه هاني خيري كحكم مساعد VAR.

وفي المباراة الأخرى، التي تنطلق في الثامنة مساء، تم تكليف الحكم محمد معروف بإدارة لقاء الأهلى وبتروجت كحكم ساحة، وسيساعده في مهمته كل من محمد مجدي سليمان كحكم مساعد أول، وعمر فتحي كحكم مساعد ثانٍ. بينما سيكون حسني سلطان هو الحكم الرابع في اللقاء، أما على صعيد تقنية الفيديو "VAR"، فسيتولى الحكم محمد الشناوي مسؤولية حكم الفيديو، وسيساعده شهاب راشد كحكم مساعد VAR.