شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يؤجل منافسات بطولات الجمهورية تحت 14 عاما حفاظا على سلامة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، تأجيل مباريات مسابقات بطولة الجمهورية تحت 14 عام للأولاد والبنات، والمقامة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة الحالية.

وقررت لجنة مسابقات اتحاد كرة السلة والتي يشرف عليها محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد، تأجيل المباريات لمدة يوم واحد، نظراً للظروف المناخية الصعبة التي حذرت منها هيئة الأرصاد المصرية اليوم الأربعاء.

ويأتي قرار اتحاد كرة السلة، حفاظا على سلامة اللاعبين وأمنهم، لانتقالهم عبر الطريق الصحراوي، من أجل خوض المنافسات المقرر على مستوى البنين والبنات.