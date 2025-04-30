شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لسيدات الصالات يختتم كأس أفريقيا بالفوز على مدغشقر وحصد المركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الوطني لسيدات كرة القدم داخل الصالات مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز على منتخب مدغشقر بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وقد شهدت المباراة بداية قوية من منتخب مدغشقر الذي تمكن من التقدم بهدفين نظيفين لتصبح النتيجة 2-0. إلا أن لاعبات منتخب مصر بقيادة المدير الفني نادر رشاد أظهرن روحًا قتالية وإصرارًا على العودة في النتيجة.

وتمكن المنتخب المصري من قلب الطاولة على نظيره المدغشقري بتسجيل أربعة أهداف متتالية. افتتحت اللاعبة ملك عمرو محمد التسجيل للفراعنة، قبل أن تضيف اللاعبة شروق إبراهيم جمعة ثلاثة أهداف "هاتريك" ليحسم منتخب مصر المباراة لصالحه بنتيجة 4-2.

وبهذا الفوز، أنهى منتخب مصر لسيدات الصالات مشواره في البطولة محتلًا المركز الخامس، مختتمًا المنافسات بالتشكيل الأمثل وتحقيق نتيجة إيجابية بعد بداية صعبة في المباراة.

وعلى الرغم من عدم تحقيق المنتخب المصري للمربع الذهبي في هذه النسخة من البطولة، إلا أن الفوز في المباراة الأخيرة وتقديم أداء قوي يعكس الإمكانيات التي يمتلكها الفريق والتطور الملحوظ في مستوى اللاعبات تحت قيادة الجهاز الفني.