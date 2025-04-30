شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عثمان أفضل سنتر بلوك لبطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حصد حمادة عثمان، لاعب النادي الأهلي للكرة الطائرة، على أفضل سنتر بلوك ببطولة أفريقيا التي اختتمت بليبيا، وحصل السويحلي المحترف ضمن صفوفه الثلاثي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وأحمد سعيد علي لقبها.

وحصد فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا بليبيا بعد الفوز على الجيش الرواندي بنتيجة 3-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3-1، فى إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على اسبوير الكونغولي بنتيجة 3-1 فى ربع النهائي الأحد.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى ربع النهائي بالفوز على نظيره النصر الليبي بنتيجة 3-0 فى إطار دور الـ 16.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي الفوز علي نظيره جي اس يو الكيني بنتيجة 3-0 فى إطار ختام مواجهاته بالدور الأول.

ونجح فريق القلعة الحمراء في الفوز علي الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في أول مواجهاته قبل الفوز على الحرس الجمهوري الكونغولي 3-0، والفوز علي نيمو ستارز الأوغندي قبل الفوز علي كاستل الجزائري 3-1.

وأوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من نيمو ستارز الأوغندي، وجي إس يو الكيني، والفتح المغربي، وكاستل الجزائري، والحرس الجمهوري الكونغولي.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من حسام يوسف ومصطفي جابر وسيف عابد وزياد أسامة وعبد الحليم فهيم عبو ومحمد رمضان والمحترف يوندير جارسيا وأحمد عزب، وعبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران وخالد عادل وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان.

ويسعى فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي إلى حصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي.