شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. منتخبات المجموعة الثالثة ترفع حالة الطوارئ استعدادا للجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت منتخبات المجموعة الثالثة بكاس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، التى انطلقت بمصر وتستمر حتى 18 مايو المقبل، حالة الطوارئ استعدادًا لمباريات الجولة الأولى فى المجموعة، والتى تنطلق الجمعة المقبل بمباراتى أفريقيا الوسطى مع السنغال ثم الكونغو مع غانا.

وأدت المنتخبات الأربعة تدريباتها مساء الثلاثاء على ملاعب التدريب بالسويس التى تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، ورفعت شعار لا وقت للراحة.

وخاض منتخب أفريقيا الوسطى مرانًا خفيفًا باستاد السويس للبترول، تحت قيادة مديره الفنى ستيفان عبد الله بعد وصوله الثلاثاء، بينما أدى المنتخب السنغالي مرانه الأول أيضًا باستاد الجيش تحت قيادة مديره الفنى سيرين ساليو ضياء عقب وصوله الثلاثاء، وشهد المران تدريبات الإحماء وفك العضلات وفقرة خططية، ونفس الأمر للمنتخب الغانى الذى أدى مرانه على نفس الملعب تحت القيادة الفنية لديزموند أوفي، بينما تدرب منتخب الكونغو الديمقراطية باستاد بورتوفيق، وشهد المران تركيزًا على بعض الجمل الفنية تحت قيادة مديره الفنى جاي بوكاسا. وأشادت البعثات الأربع بالإمكانات المتاحة وجودة ملاعب التدريب وحسن الاستقبال والضيافة.

وتعد هذه المجموعة إحدى أقوى مجموعات البطولة، فى ظل وجود منتخب السنغال، بطل النسخة الماضية والمرشح للمنافسة على اللقب.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه فوزا مهما على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في افتتاح مشواره بالبطولة، أحرز هدف مصر محمد عبد الله في الدقيقة 62، ليتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب سيراليون في الوصافة بنفس زامبيا بنقطة واحدة.. وجنوب أفريقيا في المركز الخامس بدون نقاط.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.