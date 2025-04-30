شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعيّن محمد نور رئيسا لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عن تعيين محمد نور رئيسًا لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النادي الهادفة إلى تطوير قطاع الناشئين والارتقاء بمستوى اللاعبين الصغار، بما يضمن بناء قاعدة قوية للمستقبل.

وقد جرى الإعلان عن هذا القرار الهام بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية بنادي سموحة، وهم عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، أشرف مختار عضو مجلس الإدارة، ماهينور سامح عضو مجلس الإدارة، واللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي، واللواء زكي حجازي مدير النشاط الرياضي.

وأكد مجلس إدارة سموحة أن اختيار محمد نور لقيادة قطاع الناشئين جاء بناءً على ما يمتلكه من خبرات فنية وإدارية واسعة ومتميزة في مجال كرة القدم.

كما أشار المجلس إلى ثقته الكبيرة في قدرة نور على قيادة القطاع نحو تحقيق الأهداف المنشودة، والتي تتضمن اكتشاف وتنمية المواهب الشابة وإعداد جيل جديد من لاعبي كرة القدم قادر على تمثيل النادي والفريق الأول بأفضل صورة.

ويُعد محمد نور من الكفاءات التدريبية والإدارية المعروفة في مجال قطاعات الناشئين، ويتوقع مجلس إدارة سموحة أن تسهم رؤيته وخبرته في إحداث نقلة نوعية في قطاع الناشئين بالنادي خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على اهتمام نادي سموحة بمنح الأولوية لقطاع الناشئين باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل كرة القدم في النادي.